Надійне джерело

За добу захисники України знищили 880 російських окупантів

За минулу добу українські військові ліквідували ще 880 російських загарбників. Знищили 5 ворожих танків та 8 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб / persons

танків – 11 619 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 977 (+8) од.

артилерійських систем – 36 768 (+20) од.

РСЗВ – 1 632 (+1) од.

засоби ППО – 1 290 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.

спеціальна техніка – 4 054 (+0) од. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор