За добу захисники України знищили 880 російських окупантів
За минулу добу українські військові ліквідували ще 880 російських загарбників.
Знищили 5 ворожих танків та 8 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб / persons
- танків – 11 619 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 977 (+8) од.
- артилерійських систем – 36 768 (+20) од.
- РСЗВ – 1 632 (+1) од.
- засоби ППО – 1 290 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.
- спеціальна техніка – 4 054 (+0) од.
Дані уточнюються.
