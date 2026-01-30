На окупованій Донеччині заборонили поширювати в соцмережах фото і відео «прильотів»

Російський гауляйтер окупованої Донеччини Денис Пушилін підписав "указ", яким запровадив заборону на публікацію в соціальних мережах і медіа будь-яких матеріалів про удари безпілотників і роботу російських систем протиповітряної оборони на окупованій території Донецької області.

Згідно з документом, заборонено поширювати фото, відео та іншу інформацію про застосування і наслідки використання БПЛА, а також про розташування військових і критично важливих об’єктів. Окремо в "указі" зазначено, що під заборону підпадають і дані про роботу засобів міністерства оборони РФ, включно із системами ППО.

Фактично йдеться про спробу окупаційної адміністрації обмежити доступ до будь-якої публічної інформації про удари по військових цілях і їхні наслідки на території захопленої Донеччини.