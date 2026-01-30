Генеральна прокуратура ФРН визнала «ДНР» і «ЛНР» терористичними об'єднаннями.

«В офіційній публікації Генеральної прокуратури Німеччини зазначено, що нашому громадянину інкримінується підтримка «зарубіжних терористичних об'єднань», до яких німецькі правоохоронці віднесли Донецьку і Луганську народні республіки», - обурилася речниця МЗС РФ Марія Захарова затриманням в Німеччині громадянина Росії Сурена Авджяна, повідомляє "Острів".

За версією російської сторони, його звинувачують «у постачанні на Донбас гуманітарних та інших вантажів..., а також передачі грошових коштів, – знову ж таки в гуманітарних цілях».

Таку «гуманітарну допомогу» прокуратура ФРН визнала фінансовою та матеріальною підтримкою «зарубіжних терористичних об'єднань». Марія Захарова назвала «таке трактування... неприйнятним і юридично нікчемним».

Вона нагадала, що згідно з російським законодавством, окуповані території України нібито є «регіонами, які офіційно увійшли до складу Російської Федерації». Той факт, що світова спільнота не визнає правомірність їх анексії, як не визнає і фейкових «референдумів», вона не прокоментувала.