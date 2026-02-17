Надійне джерело

За добу захисники України знищили 890 російських окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 890 солдатів. Знищено 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 71 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб

танків – 11 678 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.

артилерійських систем – 37 323 (+4) од.

РСЗВ – 1 648 (+0) од.

засоби ППО – 1 301 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.

крилаті ракети – 4 288 (+2) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725 (+71) од.

спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Ольга Романова редактор