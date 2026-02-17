Ситуація на фронті на ранок 17 лютого: протягом доби відбулося 201 бойове зіткнення

Розпочалася 1455-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. Як зазначили у Генштабі, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області; Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області; Ольгівка, Веселе Херсонської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з ворогом. Противник здійснив 88 обстрілів, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак, у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 614 безпілотних літальних апаратів, дві ракети та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів.