Рус
  • Головна
  • На Донеччині запроваджено щомісячну допомогу дітям загиблих, зниклих безвісти та військовополонених Захисників
Ольга Романова
редактор
10:49, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині запроваджено щомісячну допомогу дітям загиблих, зниклих безвісти та військовополонених Захисників

Читать на русском
На Донеччині запроваджено щомісячну допомогу дітям загиблих, зниклих безвісти та військовополонених Захисників

16 лютого набуло чинності розпорядження голови облдержадміністрації від 06.02.2026 № 80/5-26 № «Про затвердження Порядку використання у 2026 році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад Донецької області на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, військовослужбовців України, захоплених у полон, осіб, зниклих безвісті за особливих обставин під час проходження військової служби, у тому числі ти, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі».

Відповідно до цього Порядку, за рахунок коштів субвенції надаватиметься матеріальна допомога в розмірі 3 000 грн дитині віком до 18 років, або якщо дитина навчається за денною формою здобуття освіти у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти до закінчення навчання у цих закладах освіти, але не довше ніж до досягнення нею 23 років, яка:

має статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

є дитиною військовослужбовця України, захопленого в полон;

є дитиною особи, зниклої безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби.

Для отримання матеріальної допомоги заявника необхідно подати заяву до територіальної громади за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), фактичним місцем проживання/перебування (для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у межах території Донецької області) особисто або засобами поштового зв’язку із копіями документів, визначених Порядком.

Додатково зазначаємо, для отримання інформації та допомоги ветеранам і їх родинам працює чат-бот «Захисники Донеччини» у Telegram: t.me/ZakhysnykyDonechchyny_bot.

Телефон для консультацій: 095 555 31 15 (управління з питань ветеранської політики Донецької облдержадміністрації).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #діти #захисники #допомога
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту