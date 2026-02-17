На Донеччині запроваджено щомісячну допомогу дітям загиблих, зниклих безвісти та військовополонених Захисників

16 лютого набуло чинності розпорядження голови облдержадміністрації від 06.02.2026 № 80/5-26 № «Про затвердження Порядку використання у 2026 році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад Донецької області на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, військовослужбовців України, захоплених у полон, осіб, зниклих безвісті за особливих обставин під час проходження військової служби, у тому числі ти, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі».



Відповідно до цього Порядку, за рахунок коштів субвенції надаватиметься матеріальна допомога в розмірі 3 000 грн дитині віком до 18 років, або якщо дитина навчається за денною формою здобуття освіти у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти до закінчення навчання у цих закладах освіти, але не довше ніж до досягнення нею 23 років, яка:

має статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

є дитиною військовослужбовця України, захопленого в полон;

є дитиною особи, зниклої безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби.

Для отримання матеріальної допомоги заявника необхідно подати заяву до територіальної громади за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), фактичним місцем проживання/перебування (для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у межах території Донецької області) особисто або засобами поштового зв’язку із копіями документів, визначених Порядком.

Додатково зазначаємо, для отримання інформації та допомоги ветеранам і їх родинам працює чат-бот «Захисники Донеччини» у Telegram: t.me/ZakhysnykyDonechchyny_bot.

Телефон для консультацій: 095 555 31 15 (управління з питань ветеранської політики Донецької облдержадміністрації).