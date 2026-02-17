Рус
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
Надійне джерело

FPV-дрон російських військ атакував цивільний автомобіль у місті Миколаївка Краматорського району Донецької області. Унаслідок удару загинули троє мирних мешканців, ще одна людина дістала поранення.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони надали допомогу пораненому та передали його бригаді екстреної медичної допомоги. Також вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля, яке виникло після влучання дрона, повідомляє ДСНС України.

Троє мирних мешканців загинули внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю на Донеччині, - ФОТО, фото-1

Правоохоронні органи фіксують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення Донеччини.

Троє мирних мешканців загинули внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю на Донеччині, - ФОТО, фото-2
#Донеччина #дрон #авто #атака #загиблі
Ольга Романова
редактор
