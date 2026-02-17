11:56, Сьогодні
Надійне джерело
Троє мирних мешканців загинули внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю на Донеччині, - ФОТО
FPV-дрон російських військ атакував цивільний автомобіль у місті Миколаївка Краматорського району Донецької області. Унаслідок удару загинули троє мирних мешканців, ще одна людина дістала поранення.
На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони надали допомогу пораненому та передали його бригаді екстреної медичної допомоги. Також вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля, яке виникло після влучання дрона, повідомляє ДСНС України.
Правоохоронні органи фіксують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення Донеччини.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Банкір-шпигун: СБУ викрила агента фсб у столичному банку - він збирав дані про військових і волонтерів, - ФОТО
Оголошення
10:55, 4 лютого
13:26, 14 лютого
10