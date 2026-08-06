Загинув уродженець Донеччини Олексій Юков: він був керівником пошукового загону «Плацдарм»

Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков, який понад 20 років займався пошуком, евакуацією та гідним перепохованням загиблих військових. Йому було 40 років.

Про загибель чоловіка 5 серпня повідомила його дружина Євгенія на своїй сторінці у Facebook.

«Мій чоловік загинув», – написала вона, не повідомивши інших подробиць.

Олексій Юков родом зі Слов'янська Донецької області. До початку російської агресії він займався пошуком останків воїнів, полеглих у Першій та Другій світових війнах. Із 2014 року присвятив себе пошуку та евакуації тіл загиблих у російсько-українській війні.

Під його керівництвом пошуковий загін "Плацдарм" працював у найгарячіших точках фронту, зокрема під Іловайськом, Дебальцевим, на Бахмутському напрямку та інших ділянках бойових дій. Команда евакуйовувала тіла полеглих українських військових і співпрацювала з гуманітарним проєктом Збройних сил України "На щиті".

Юков неодноразово наголошував, що пошук зниклих безвісти та повернення загиблих захисників їхнім родинам є справою його життя. Також його група займалася евакуацією тіл цивільних та російських військових для подальшого обміну. На звістку про загибель Юкова відреагували його побратими та колеги.

«Юков Олексій назавжди в строю... Друже, ти неймовірний, те, що ти робив, – це мало хто може зробити... Немає слів...», – написав начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін.

Волонтерська група "Плацдарм" Олексія Юкова складається з десятка людей, які вже багато років шукають загиблих на війні. За часів АТО Юков входив до волонтерської групи «Чорний тюльпан» Ярослава Жилкіна, яка витягла багато загиблих з пекла Іловайська. А з лютого 2022-го "Плацдарм" працює самостійно.



З того часу група Юкова забрала з лінії фронту вже понад 1500 тіл. Здебільшого це загиблі українці, але є й росіяни.