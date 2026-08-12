На Донеччині за добу окупанти 42 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено

За 11 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 554 людини, у тому числі 53 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Маяках Святогірської громади пошкоджено приватний будинок. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 7 людей, пошкоджено приватний будинок,адмінбудівлю, інфраструктуру, ринок, тролейбус, автомобіль і мопед. У Краматорську поранено 5 людей, пошкоджено приватний будинок і 3 автівки; у Малотаранівці пошкоджено 2 приватні будинки. В Іверському Новодонецької громади поранено, пошкоджено 4 приватні будинки; у Новопавлівці пошкоджено сільгосптехніку. У Дружківці загинула людина.







