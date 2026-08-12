За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1260 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 461 660 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.26 склали: