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За добу захисники України знищили 1330 російських окупантів

Упродовж минулої доби втрати російських військ склали 1330 солдатів. Знищено 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 7 ППО та 4 НРК. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб

танків – 12 246 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.

артилерійських систем – 47 455 (+59) од.

РСЗВ – 2 006 (+4) од.

засоби ППО – 1 547 (+7) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416) од.

спеціальна техніка – 4 496 (+1) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор