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Ольга Романова
редактор
11:26, Сьогодні
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На Донеччині росіяни переодягнули військового у цивільне для підриву будівлі у Костянтинівці, - ВІДЕО

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На Донеччині росіяни переодягнули військового у цивільне для підриву будівлі у Костянтинівці, - ВІДЕО

Російська армія переодягнула військовослужбовця у цивільний одяг для підриву будівлі в Костянтинівці Донецької області.

Відео підриву будівлі опублікував Telegram-канал UkрDailyUpdate після видалення оригінального відео з каналу «Бат Росана» 4 ОМСБр, повідомляє «Мілітарний».

На відео видно, як військовослужбовець у цивільному одязі закидає до будівлі пакет із протитанковою міною ТМ-62, після чого російський безпілотник фіксує вибух.

Згодом оригінальний запис видалили, однак збереглася його копія. На ній зафіксовано підриви будівель російськими військовослужбовцями у Костянтинівці.

Під час одного з епізодів безпілотник зафіксував військового у цивільному одязі.

Міжнародне гуманітарне право вимагає від комбатантів дотримуватися принципу розрізнення між військовослужбовцями та цивільним населенням.

Додатковий протокол I до Женевських конвенцій визначає, що комбатанти повинні відрізняти себе від цивільних під час воєнних дій, зокрема відкрито носити зброю під час бойового зіткнення та в момент, коли противник може їх побачити під час розгортання перед атакою.

Використання цивільного одягу для приховування належності до військових під час атаки може порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

Водночас російська армія протягом повномасштабного вторгнення неодноразово порушувала норми міжнародного гуманітарного права як під час бойових дій, так і у поводженні з військовополоненими та цивільними.



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#Донеччина #Костянтинівка #окупанти #підрив
Ольга Романова
редактор
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