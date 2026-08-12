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  • Сили оборони звільнили населенних пунктів населених пунктів на Олександрівському напрямку: з них десять на Донеччині
Ольга Романова
редактор
18:59, Сьогодні
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Сили оборони звільнили населенних пунктів населених пунктів на Олександрівському напрямку: з них десять на Донеччині

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Сили оборони звільнили населенних пунктів населених пунктів на Олександрівському напрямку: з них десять на Донеччині

Українські підрозділи Десантно-штурмових військ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Командування Десантно-штурмових військ.

Операція почалася 29 січня, і за цей час українські бійці відновили контроль над понад 745 км² території та звільнили 26 населених пунктів.

Серед повернутих під контроль сіл — 12 розташовані у Дніпропетровській області, 10 — у Донецькій та 4 — у Запорізькій області. Крім того, українські сили провели зачистку від ворожих груп у тиловій смузі на площі понад 300 км².

Підрозділи ДШВ взяли під контроль 20 населених пунктів: Толстой, Новохатське, Грушівське, Зірка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Цегельне, Привілля, Злагода, Красногірське, Привільне, Новогригорівка, Степове, Калинівське, Березове, Новомиколаївка, Воскресенка, Олександроград та Ялта.

Підрозділи Штурмових військ повернули під контроль ще шість сіл: Рибне, Маліївка, Січневе, Тернове, Новогеоргіївка та Запорізьке.

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#ЗСУ #Донеччина #Зеленський #звільнення
Ольга Романова
редактор
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