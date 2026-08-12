Сили оборони звільнили населенних пунктів населених пунктів на Олександрівському напрямку: з них десять на Донеччині
Українські підрозділи Десантно-штурмових військ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку.
Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Командування Десантно-штурмових військ.
Операція почалася 29 січня, і за цей час українські бійці відновили контроль над понад 745 км² території та звільнили 26 населених пунктів.
Серед повернутих під контроль сіл — 12 розташовані у Дніпропетровській області, 10 — у Донецькій та 4 — у Запорізькій області. Крім того, українські сили провели зачистку від ворожих груп у тиловій смузі на площі понад 300 км².
Підрозділи ДШВ взяли під контроль 20 населених пунктів: Толстой, Новохатське, Грушівське, Зірка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Цегельне, Привілля, Злагода, Красногірське, Привільне, Новогригорівка, Степове, Калинівське, Березове, Новомиколаївка, Воскресенка, Олександроград та Ялта.
Підрозділи Штурмових військ повернули під контроль ще шість сіл: Рибне, Маліївка, Січневе, Тернове, Новогеоргіївка та Запорізьке.