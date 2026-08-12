Сили оборони звільнили населенних пунктів населених пунктів на Олександрівському напрямку: з них десять на Донеччині

Українські підрозділи Десантно-штурмових військ спільно з іншими підрозділами Сил оборони провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Командування Десантно-штурмових військ.

Операція почалася 29 січня, і за цей час українські бійці відновили контроль над понад 745 км² території та звільнили 26 населених пунктів.

Серед повернутих під контроль сіл — 12 розташовані у Дніпропетровській області, 10 — у Донецькій та 4 — у Запорізькій області. Крім того, українські сили провели зачистку від ворожих груп у тиловій смузі на площі понад 300 км².