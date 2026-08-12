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  • На Донеччині бригада «Азов» розбила російську автоколону за 20 км від фронту, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:52, Сьогодні
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На Донеччині бригада «Азов» розбила російську автоколону за 20 км від фронту, - ВІДЕО

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На Донеччині бригада «Азов» розбила російську автоколону за 20 км від фронту, - ВІДЕО

Оператори БпЛА 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» розбили велику колону автотехніки росіян за 20 кілометрів від фронту.

Про це повідомили у соцмережах бригади та опублікували відео бойової роботи. Ураження техніки відбулося деякий час тому в тилу окупантів поблизу населеного пункту Малинівка Донецької області.

У бригаді зазначали, що російські загарбники намагалися використовувати транспорт для руху колоною, розраховуючи на безпечну відстань від лінії бойового зіткнення.

На опублікованих кадрах видно, як українські FPV-дрони знищують автівки прямими влучаннями. Серед ураженої техніки були пікапи та невеликі вантажівки, які росіяни використовують для перевезення особового складу і логістичного забезпечення.

«Батальйон безпілотних систем 12-ї бригади спецпризначення «Азов» вкотре доводить — кілзона ростиме ще глибше в тил. Тікай, окупанте, з української землі, поки ще є на чому», – написали у бригаді.

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#Донеччина #окупанти #автоколона #знищення
Ольга Романова
редактор
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