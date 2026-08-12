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Окупанти заявили, що на захоплених після 2025 року територіях Донеччини проживають близько 9 тисяч людей

На територіях Донецької області, які російські війська окупували у 2025–2026 роках, нібито проживають близько 9 тисяч людей. Серед них — приблизно 170 дітей. Про це російському державному агентству ТАСС заявив так званий віцепрем’єр окупаційної адміністрації Ілля Ємельянов. За його словами, йдеться про населені пункти, які російські війська захопили протягом 2025–2026 років. «За нашими даними, зараз там проживають майже 9 тисяч людей, близько 170 із яких — діти», — заявив Ємельянов. Представник окупаційної влади також визнав масштаб проблем із забезпеченням населення на захоплених територіях. «Нашою метою є забезпечити захист людей на цих територіях, надавши їм доступ до води, світла, тепла та можливість отримувати необхідну допомогу», — сказав він. Водночас незалежно перевірити озвучену російською стороною кількість жителів на окупованих територіях наразі неможливо.





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Ольга Романова редактор