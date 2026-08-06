На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

За 5 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шандриголовому. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 952 людини, у тому числі 63 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському поранено 2 людини.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади зруйновано приватний будинок; у Никонорівці зруйновано заклад культури, пошкоджено 5 приватних будинків і склад. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку, 4 приватні будинки, 3 автівки, будівлю АЗС. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і авто; у Ясногірці поранено 2 людини. У Привіллі Черкаської громади поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. В Андріївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці поранено людину.







