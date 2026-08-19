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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
14:47, Сьогодні
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Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО

Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО

Сьогодні, 19 серпня, з російського полону повернулися 103 українські військовослужбовці.

Серед звільнених – захисники зі Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО, фото-1

До України повернулися, зокрема, воїни, які брали участь в обороні Маріуполя, а також захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО, фото-2

"Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", – написав Зеленський.

Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО, фото-3

Глава держави вдячність українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, а також команді, яка працює над звільненням українців із російського полону.

Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО, фото-4

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що більшість із захисників мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодшому звільненому – 25 років, найстаршому – 59. Після повернення всі військовослужбовці пройдуть медичний огляд, отримають

Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО, фото-5
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#Україна #росія #обмін #полонені
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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