Україна повернула з російського полону 103 військових, - ФОТО

Сьогодні, 19 серпня, з російського полону повернулися 103 українські військовослужбовці.

Серед звільнених – захисники зі Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

До України повернулися, зокрема, воїни, які брали участь в обороні Маріуполя, а також захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

"Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", – написав Зеленський.

Глава держави вдячність українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, а також команді, яка працює над звільненням українців із російського полону.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що більшість із захисників мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодшому звільненому – 25 років, найстаршому – 59. Після повернення всі військовослужбовці пройдуть медичний огляд, отримають