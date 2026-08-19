Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони

Верховна Рада на засіданні 19 серпня призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. «За» віддали голоси 312 народних депутатів.

Представлення кандидата на посаду проводила представниця президента у ВР Галина Михайлюк. Опозиція вимагала, аби це робив глава країни, повідомляє Lb.ua.

Михайлюк охарактеризувала Євгенія Хмару як досвідченого бойового спеціаліста контртерористичних операцій і безпілотних технологій із профільним навчанням в Україні і за кордоном.

«Брав участь у багатьох визвольних операціях протягом повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зокрема, визволенні Київської області, бойових завданнях у Донецькій області і спецоперації з визволення острова Зміїний. Розпочав службу в загоні спецпризначення "Омега". З 2011 року служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа", а з 23-го року очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ», – сказала Михайлюк.

Євгеній Хмара у виступі перед голосуванням зазначив, що Україна знає про подальші кроки Росії, плани мобілізації і стратегії на осінь і зиму. Він сказав, що робитимуть все, щоб зменшити потенціал ворога і примусити його до миру. Тому важлива синергія всіх рівнів.

«Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська. Нашими технологічними і симетричними рішеннями. В першу чергу – постійним оновленням та ефективним застосуванням технологій. Ми стерли дистанції: для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру», – сказав він.

Цілями є ОПК, воєнна логістика, паливна інфраструктура і вся економічна база війни ворога. Перевагу на фронті здобуватимуть завдяки професійності командирів і підготовці воїнів.

Три рівноцінних пріоритети: