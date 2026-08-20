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За добу захисники України знищили 1480 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1480 солдатів. Знищено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, 7 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 склали: особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб

танків – 12 283 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.

артилерійських систем – 48 261 (+56) од.

РСЗВ – 2 050 (+7) од.

засоби ППО – 1 577 (+0) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.

крилаті ракети – 5 010 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 136 818 (+500) од.

спеціальна техніка – 4 551 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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