На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще семеро поранено

За 12 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 641 людину, у тому числі 51 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади 4 приватні будинки зруйновано і 9 пошкоджено. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок, підприємство, інфраструктуру та автомобіль. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку, комунальне підприємство, гаражі в 3 автівки; у Малотаранівці поранено людину. В Іверському Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено 2 приватні будинки. У Дружківці поранено людину.



