Ситуація на фронті на ранок 13 серпня: протягом доби відбулося 204 бойових зіткнень

Розпочалася 1632 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10066 дронів-камікадзе та здійснили 3089 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Шпиль, Безсалівка, Середина-Буда, Яструбщина, Уланове, Нескучне, Рогізне, Бачівськ, Сопич, Товстодубове, Шалигине Сумської області; Кривуша, Камінь, Михальчина-Слобода Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Вільхуватка й Колодязне.

На Куп’янському напрямку відбулась одна наступальна дія ворога в бік Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти чотири рази атакували в бік населеного пункту Новоселівка та в районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 21 штурмову дію у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Довга Балка, Торецьке.

26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Іванівка, Новий Донбас, Світле, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Рівне, Верхня Терса, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік Новояковлівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та склад боєприпасів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено три танки, три бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1634 безпілотні літальні апарати, 474 одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.