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  • За добу захисники України знищили 1470 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:11, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1470 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1470 російських окупантів

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб.

З початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 464 440 військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

 Минулої доби також знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню і три засоби протиповітряної оборони РФ.

А також: 14 наземних робототехнічних комплексів, 1676 безпілотних літальних апаратів та 448 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу – близько 1 464 440 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 264 (+2);.
  • бойових броньованих машин – 25 141 (+11);
  • артилерійських систем – 47 870 (+46);
  • РСЗВ – 2 024 (+1);.
  • засоби ППО – 1 565 (+3);
  • літаків / aircraft – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 229 (+14);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 459 649 (+1 676);
  • крилаті ракети/cruise missiles – 5 007 (+0);
  • кораблі/катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 133 853 (+448) од.
  • спеціальна техніка – 4 524 (+2).
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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