За добу захисники України знищили 1470 російських окупантів

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб.

З початку повномасштабного вторгнення армія окупантів зменшилася на 1 464 440 військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби також знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню і три засоби протиповітряної оборони РФ.

А також: 14 наземних робототехнічних комплексів, 1676 безпілотних літальних апаратів та 448 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати противника: