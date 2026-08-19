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  • Воювали на Донеччині та Луганщині: дев’ятьох полонених військових РФ підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі
Ольга Романова
редактор
20:30, Сьогодні
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Воювали на Донеччині та Луганщині: дев’ятьох полонених військових РФ підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі

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Воювали на Донеччині та Луганщині: дев’ятьох полонених військових РФ підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі

Дев’ятьом чоловікам, які, за даними слідства, воювали на боці російської окупаційної армії проти України та брали участь у штурмах позицій ЗСУ на Донеччині, повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

За процесуального керівництва прокуратури дев’ятьом фігурантам інкримінують ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, двоє мешканців Донеччини приєдналися до незаконних збройних формувань ще у 2015–2016 роках. Ще шестеро жителів Донецької, Луганської областей та АР Крим добровільно вступили до лав російського війська у період з 2022 по 2026 рік.

Підозрювані обіймали різні посади, зокрема командирів відділення, заступників командирів мотострілецьких взводів, стрільців та навідника розрахунку РСЗВ.

За даними прокуратури, вони здійснювали контрольно-пропускний режим, перевіряли громадян і транспорт, охороняли склади з боєприпасами, ремонтували військову техніку, а також облаштовували й обороняли бойові позиції.

«У складі штурмових груп підозрювані наступали на позиції ЗСУ та брали безпосередню участь в активних бойових діях», — повідомили у прокуратурі.

Вони воювали на Луганщині, а також у Покровському, Бахмутському, Краматорському та Волноваському районах Донеччини. Серед населених пунктів, де вони виконували бойові завдання, — Кадіївка, Олександрівськ, Білогорівка, Рай-Олександрівка, Пискунівка та Маріуполь.

У червні–липні 2026 року військовослужбовці Сил оборони України взяли дев’ятьох підозрюваних у полон під час бойових дій на території Лиманської, Миколаївської та Добропільської громад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



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#Донеччина #Луганщина #окупанти #зрадники #підозра #прокуратура
Ольга Романова
редактор
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