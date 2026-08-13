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За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 462 970 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 462 970 (+1 310) осіб
- танків – 12 262 (+3)
- бойових броньованих машин – 25 130 (+3)
- артилерійських систем – 47 824 (+51)
- РСЗВ – 2 023 (+1)
- засоби ППО – 1 562 (+1)
- літаків – 439 (+0)
- гелікоптерів – 354 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 457 973 (+1 634)
- крилаті ракети – 5 007 (+0)
- кораблі / катери – 35 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 133 405 (+474)
- спеціальна техніка – 4 522 (+6).
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