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На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще три поранено

За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Пискунівці поранено 2 людини. У Слов'янську пошкоджено спорткомплекс і багатоповерхівки. У Шнурках Черкаської громади пошкоджено адмінбудівлю, у Привіллі — транспортну інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки.









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Ольга Романова редактор