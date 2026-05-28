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Ольга Романова
редактор
16:14, 28 травня
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Російські дрони атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки та громадська будівля, - ФОТО

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Російські дрони атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки та громадська будівля, - ФОТО

У Слов'янську російські безпілотники атакували житлові квартали та громадську будівлю.

Внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено два багатоквартирні будинки та виникла пожежа, повідомляє ДСНС Донеччини.

Російські дрони атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки та громадська будівля, - ФОТО, фото-1

На місці події працювали рятувальники, які гасили займання в умовах постійної загрози повторних ударів.

Російські дрони атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки та громадська будівля, - ФОТО, фото-2

«На місці події надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, неодноразово відходячи в укриття», — повідомили рятувальники.

Російські дрони атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки та громадська будівля, - ФОТО, фото-3

Попри небезпеку, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та не допустити поширення вогню.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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