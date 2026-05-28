Російські дрони атакували Слов’янськ: пошкоджені будинки та громадська будівля, - ФОТО

У Слов'янську російські безпілотники атакували житлові квартали та громадську будівлю.

Внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено два багатоквартирні будинки та виникла пожежа, повідомляє ДСНС Донеччини.

На місці події працювали рятувальники, які гасили займання в умовах постійної загрози повторних ударів.

«На місці події надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, неодноразово відходячи в укриття», — повідомили рятувальники.

Попри небезпеку, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та не допустити поширення вогню.





