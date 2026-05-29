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Ольга Романова
редактор
10:56, 29 травня
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Окупаційна влада шукає власників АЗС у Донецьку, - ФОТО

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Окупаційна влада шукає власників АЗС у Донецьку, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку виявили безхазяйний автозаправний комплекс. Йдеться про два об’єкти, розташовані на вулиці Сомова, 78.

Як повідомили у так званому «міністерстві майнових і земельних відносин ДНР», будівлі офіційно обліковуються як безхазяйні. Окупаційне відомство закликало можливих власників заявити свої права на майно.

Окупаційна влада шукає власників АЗС у Донецьку, - ФОТО, фото-1

«Будівлі числяться безхазяйними, у зв’язку з чим власників просять звернутися для підтвердження прав на об’єкти», — йдеться у повідомленні.



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#Донецьк #АЗС #окупанти
Ольга Романова
редактор
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