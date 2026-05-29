10:27, 29 травня
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На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено
За 28 травня росіяни поранили 1 жителя Донеччини.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Миколаївці зруйновано багатоповерхівку та адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено спорткомплекс і 2 багатоповерхівки. У Новоолександрівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.
Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
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