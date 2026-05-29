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За добу захисники України знищили 960 російських окупантів

Упродовж доби втрати армії РФ склали 960 солдатів. Знищено 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 НРК, 324 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це розповіли у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб

танків – 11 958 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од.

артилерійських систем – 42 860 (+28) од.

РСЗВ – 1 808 (+2) од.

засоби ППО – 1 397 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 496 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од.

крилаті ракети – 4 687 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 100 230 (+324) од.

спеціальна техніка – 4 227 (+0) од.

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Ольга Романова редактор