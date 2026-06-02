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  • Росіяни вдарили авіабомбами по Дружківці: п’ятеро людей поранені
Ольга Романова
редактор
10:52, 2 червня
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Росіяни вдарили авіабомбами по Дружківці: п’ятеро людей поранені

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Росіяни вдарили авіабомбами по Дружківці: п’ятеро людей поранені

Російські війська завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали п’ятеро людей. Через ворожу атаку пошкоджено п’ять багатоповерхових житлових будинків.

В одній із багатоповерхівок внаслідок влучання виникла пожежа. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували загоряння, повідомляє ДСНС Донеччини.

Крім того, російські окупанти обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Росіяни вдарили авіабомбами по Дружківці: п’ятеро людей поранені, фото-1
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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