Росіяни вдарили авіабомбами по Дружківці: п’ятеро людей поранені

Російські війська завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали п’ятеро людей. Через ворожу атаку пошкоджено п’ять багатоповерхових житлових будинків.

В одній із багатоповерхівок внаслідок влучання виникла пожежа. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували загоряння, повідомляє ДСНС Донеччини.

Крім того, російські окупанти обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.