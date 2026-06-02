Бив, душив і наказував катувати струмом: організатора катівні «ДНР» в Донецьку оголосили в розшук

Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співробітнику УБОЗ ГУ МВС України в Донецькій області, який після окупації Донецька перейшов на бік бойовиків так званої «ДНР» та, за даними слідства, брав участь у катуваннях цивільних.

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, після захоплення обласного центру незаконними збройними формуваннями чоловік звільнився зі служби та почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією. У 2017 році він обіймав посаду «заступника начальника управління – начальника відділу тактичної та стратегічної розвідки УБОП МВС ДНР».

За даними слідства, у спеціально облаштованих приміщеннях так званого «УБОП» у Донецьку підозрюваний разом зі спільниками знущався над трьома цивільними, яких безпідставно звинувачували у співпраці зі Службою безпеки України.

Під час так званих «слідчих дій» потерпілих били руками і ногами по голові та нирках, завдавали ударів руків’ям пістолета та металевими гирями, душили й погрожували розстрілом. Крім того, за вказівкою підозрюваного до одного із затриманих неодноразово застосовували тортури електричним струмом. Для посилення болю людину, прив’язану до стільця, обливали водою.

Після звільнення з місць незаконного утримання потерпілим вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 43-річному фігуранту заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України). Його оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.