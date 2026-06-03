09:01, 3 червня
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За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 368 040 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 368 040 (+1130) осіб
- танків – 11 974 (+5)
- бойових броньованих машин – 24 673 (+7)
- артилерійських систем – 43 172 (+60)
- РСЗВ – 1 826 (+5)
- засоби ППО – 1 403 (+3)
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853)
- крилаті ракети – 4 733 (+40)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437)
- спеціальна техніка / special equipment – 4 245 (+4).
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