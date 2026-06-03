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  • За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, 3 червня
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За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 368 040 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 368 040 (+1130) осіб 
  • танків – 11 974 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 24 673 (+7) 
  • артилерійських систем – 43 172 (+60)
  • РСЗВ – 1 826 (+5) 
  • засоби ППО – 1 403 (+3) 
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) 
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 548 (+6)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853) 
  • крилаті ракети – 4 733 (+40) 
  • кораблі / катери – 33 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 102 575 (+437) 
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 245 (+4). 
За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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