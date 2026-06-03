Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі напередодні форуму за участю Путіна, - ФОТО, ВІДЕО

У ніч на 3 червня Санкт-Петербург зазнав атаки безпілотників. На тлі ударів російські медіа повідомили про затримку десятків авіарейсів в аеропорту «Пулково».

За даними російського Telegram-каналу ASTRA, однією з цілей атаки став «Петербурзький нафтовий термінал» — один із найбільших нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії.

Підприємство займає площу 37 гектарів. На його території розташований 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів, а річна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн.

Губернатор Санкт-Петербурга заявив про нібито збиття 50 безпілотників. Водночас інформацію про можливе ураження нафтового терміналу російська влада спочатку не коментувала.

Атака сталася напередодні відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2026), який вважається одним із головних ділових заходів Росії. Очікувалося, що участь у форумі візьме президент РФ Володимир Путін.