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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:15, 3 червня
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Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі напередодні форуму за участю Путіна, - ФОТО, ВІДЕО

Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі напередодні форуму за участю Путіна, - ФОТО, ВІДЕО

У ніч на 3 червня Санкт-Петербург зазнав атаки безпілотників. На тлі ударів російські медіа повідомили про затримку десятків авіарейсів в аеропорту «Пулково».

За даними російського Telegram-каналу ASTRA, однією з цілей атаки став «Петербурзький нафтовий термінал» — один із найбільших нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії.

Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі напередодні форуму за участю Путіна, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Підприємство займає площу 37 гектарів. На його території розташований 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів, а річна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн.

Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі напередодні форуму за участю Путіна, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

Губернатор Санкт-Петербурга заявив про нібито збиття 50 безпілотників. Водночас інформацію про можливе ураження нафтового терміналу російська влада спочатку не коментувала.

Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі напередодні форуму за участю Путіна, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3

Атака сталася напередодні відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2026), який вважається одним із головних ділових заходів Росії. Очікувалося, що участь у форумі візьме президент РФ Володимир Путін.

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#Санкт-Петербург #дрони #атака #Путін
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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