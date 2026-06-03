Уряд змінив правила бронювання працівників: що передбачають нові вимоги

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до системи бронювання військовозобов’язаних працівників, які мають зробити її більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. Нововведення стосуються підприємств, установ і організацій, що мають статус критично важливих для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

Підвищили вимоги до зарплати

Одним із ключових нововведень стало підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Відтепер для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівників зарплата має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 гривню.

Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, збережено окремий підхід. Для них вимога залишається на рівні 2,5 мінімальної зарплати, що становить 21 618 гривень.

«Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Змінили правила розрахунку квоти

Також уряд уточнив правила формування квоти бронювання. Працівники, які вже мають відстрочку від мобілізації, а також працівники-сумісники враховуватимуться у квоті лише за одним місцем роботи.

Наприклад, якщо працівник працює на одному підприємстві за основним місцем роботи, а на іншому — за сумісництвом, для цілей бронювання він враховуватиметься лише один раз. Це має унеможливити штучне збільшення кількості працівників, яких підприємство може забронювати.

Переглянуть критерії критичності

Окремий блок змін стосується критеріїв визначення критично важливих підприємств. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації протягом місяця повинні переглянути та повторно затвердити власні критерії за погодженням із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Під час оцінювання враховуватимуть роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості населення та стабільній роботі громад.

Статус підприємств перевірять повторно

Упродовж трьох місяців після набуття змінами чинності буде переглянуто статус усіх підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

Водночас уряд наголошує, що на час перегляду чинний статус критичності та вже оформлені бронювання залишатимуться дійсними. Це дасть підприємствам можливість підтвердити свою відповідність оновленим вимогам без ризику втрати права на бронювання працівників.

Що очікують від нововведень

В уряді переконані, що оновлені правила допоможуть зробити систему бронювання більш прозорою та ефективною, зменшать ризики зловживань і водночас дозволять критично важливим підприємствам зберегти фахівців, від яких залежить стабільна робота економіки, інфраструктури та оборонного сектору в умовах воєнного стану.





