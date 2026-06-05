За добу захисники України знищили 1550 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1550 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 370 890 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.2026 орієнтовно склали: