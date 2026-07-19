Просив окупантів бити сильніше по Слов’янську: комунальнику повідомили про підозру у держзраді

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді інженеру одного з комунальних підприємств теплоенергетичної сфери зі Слов’янська.

За даними слідства, чоловік передавав представникам РФ інформацію про розташування українських військових та закликав окупантів завдавати потужніших ударів по місту. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За версією слідства, у грудні 2025 року адміністраторка проросійського Telegram-каналу шукала людей, які погодилися б передавати інформацію про ситуацію на Донеччині. На цю пропозицію, як стверджують правоохоронці, відгукнувся інженер комунального підприємства зі Слов’янська.

Слідчі встановили, що під час службових поїздок чоловік збирав дані про місця перебування українських військовослужбовців і військової техніки у Слов’янську та селищі Билбасівка. Цю інформацію він надсилав через месенджер, усвідомлюючи, що вона може використовуватися російськими спецслужбами для коригування обстрілів.

«Під час листування він радив, коли краще завдавати ударів по зазначених ним локаціях, а також просив застосовувати "щось поважче", сподіваючись на максимальні наслідки від обстрілів», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний передавав координати особового складу та військової техніки поблизу садових товариств, житлових будинків, медичних закладів та інших цивільних об'єктів.

У червні 2026 року чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення з конфіскацією майна.