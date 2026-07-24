У Донецьку колишній військовий убив ексначальника через давній конфлікт: під час обшуку знайшли зброю та наркотики

У тимчасово окупованому Донецьку колишній військовослужбовець розправився зі своїм колишнім начальником, із яким у нього тривалий час тривав конфлікт. Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці виявили боєприпаси, порох та наркотичні речовини.

Як повідомляють російські інформресурси, обвинувачений заявляв, що причиною конфлікту стали невиплати заробітної плати, приниження та чужі борги, які нібито перекладали на нього як на бригадира.

Один із таких епізодів, за словами чоловіка, стався взимку 2023 року. Він поїхав працювати на об’єкт, захворів на COVID-19, втратив 16 кілограмів ваги та, як стверджував у суді, залишився без виплат.

За версією слідства, вранці 26 вересня 2025 року приблизно з 4:00 до 7:41 чоловік прийшов до будинку колишнього керівника у Донецьку. Він вимкнув електроенергію, щоб виманити його з оселі, після чого взяв у гаражі гвоздодер та напав на потерпілого.

Гроші й цінності з будинку він не забирав, тому суд дійшов висновку, що мотив злочину був особистим, а не корисливим. Під час обшуку у підсудного виявили 180 набоїв, понад 1 кілограм пороху, а також 360 грамів наркотичних речовин. Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями кримінального законодавства





