09:02, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 520 російських окупантів.
Знищено 5 танків і 547 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб
- танків – 12 156 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.
- артилерійських систем – 46 261 (+92) од.
- РСЗВ – 1 950 (+4) од.
- засоби ППО – 1 505 (+3) од.
- літаків – 438 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.
- крилаті ракети – 4 915 (+1) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.
- спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено
Оголошення
13:30, 6 липня
2
13:30, 6 липня
6
13:22, 6 липня
16
18:13, 13 липня
13:22, 6 липня
3