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  • За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:02, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 520 російських окупантів.

Знищено  5 танків і 547 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб 
  • танків – 12 156 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.
  • артилерійських систем – 46 261 (+92) од.
  • РСЗВ – 1 950 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 505 (+3) од.
  • літаків – 438 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.
  • крилаті ракети – 4 915 (+1) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.
  • спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.
За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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