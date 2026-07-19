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За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 520 російських окупантів. Знищено 5 танків і 547 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб

танків – 12 156 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.

артилерійських систем – 46 261 (+92) од.

РСЗВ – 1 950 (+4) од.

засоби ППО – 1 505 (+3) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.

крилаті ракети – 4 915 (+1) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.

спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.

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Ольга Романова редактор