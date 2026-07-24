В Азовському морі зафіксували критичне забруднення нафтопродуктами: концентрація перевищує норму у 5 разів

Концентрація вуглеводнів в Азовському морі перевищує допустимі норми у 1,8–5,4 раза.

Про це повідомляють російські інформ-ресурсти із посиланням на дослідження Інституту біології південних морів імені О. О. Ковалевського.

Згідно з результатами дослідження, проби води, відібрані у різних частинах Азовського моря, показали концентрацію нафтопродуктів від 0,088 до 0,270 міліграма на літр, що суттєво перевищує нормативні показники. Дослідники також зазначають, що нинішній рівень забруднення приблизно удвічі вищий, ніж був зафіксований у 2016 році.

Науковці порівняли отримані результати із показниками в інших акваторіях світу. Так, у Суецькому каналі концентрація вуглеводнів становить 0,009 мг/л, а в Перській та Оманській затоках — близько 0,013 мг/л, що значно менше, ніж в Азовському морі.

Водночас дослідження засвідчило, що у морі активно працюють мікроорганізми, які розкладають нафтопродукти на безпечні речовини — воду та вуглекислий газ. Однак це не скасовує проблему високого рівня забруднення водойми.





