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  • На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще 30 поранено
Ольга Романова
редактор
10:18, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще 30 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще 30 поранено

За 24 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 5 у Слов'янську і 1 у Дружківці.  Ще 30 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 835 людей, у тому числі 52 дитини, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську 5 людей загинули і 27 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 16 багатоповерхівок, 2 кав'ярні, оптову базу, приватне підприємство, приміщення Почесного консульства Латвійської Республіки, аптеку, крамницю, друкарню, адмінбудівлю і 9 автівок. У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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