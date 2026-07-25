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За добу захисники України знищили 1450 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1450 окупантів.
Знищили 7 ворожих танків та іншу техніку росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб
- танків – 12 208 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.
- артилерійських систем – 46 724 (+78) од.
- РСЗВ – 1 968 (+0) од.
- засоби ППО – 1 518 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.
- крилаті ракети – 4 943 (+5) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 125 358 (+571) од.
- спеціальна техніка – 4 462 (+8) од.
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