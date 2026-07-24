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Ольга Романова
редактор
14:31, Сьогодні
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Голи Педріньйо та Аліссона принесли «Шахтарю» перемогу у матчі з «Горицею», - ФОТО, ВІДЕО

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Голи Педріньйо та Аліссона принесли «Шахтарю» перемогу у матчі з «Горицею», - ФОТО, ВІДЕО

23 липня «гірники» провели контрольний поєдинок з хорватською «Горицею».

Наставник «оранжево-чорних» Арда Туран продовжує пробувати різні варіації складу і на третій спаринг обрав таку стартову одинадцятку: Твардовський – у воротах, у центрі захисту вийшли Матвієнко та Бондар, на флангах оборони – Караваєв і Педро Енріке, у середині поля розташувалися Назарина, Марлон Гомес й Педріньйо, вінгерів грали Аліссон та Проспер, на вістрі нападу був Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу . 

Перевага за моментами й закономірний гол Педріньйо

Футболісти «Шахтаря» від перших хвилин володіли ініціативою і вже на старті поєдинку провели кілька гострих атак: удар Педро Енріке в ближній кут парирував голкіпер, а Педріньйо з межі штрафного майданчика пробив над поперечиною.
Міг відзначитися Марлон Гомес, коли після навісу Педріньйо бив головою з лінії воротарського, але мʼяч із сітки виніс захисник хорватів. Слідом потужний постріл Назарини здаля голкіпер «Гориці» перевів через поперечку.
А найкращий момент дебютного відтинку мав Кауан Еліас: Матіяш потягнув дальній удар Педро Енріке, а форвард добивав з лівого флангу карного, але не влучив у порожні ворота.
Тільки в середині тайму суперник зумів посунути гру від своїх володінь і навіть організувати власну нагоду, однак удар Павичича пролетів вище цілі. Проте донеччани знову додали ближче до перерви, і якщо удар Кауана Еліаса головою був невлучним, то на 40-й хвилині чемпіон України таки зміг відкрити рахунок: Аліссон відпасував на лінію штрафного Педріньйо, який мʼяким ударом поклав мʼяч під ближню праву стійку – 1:0. 

Ротація польових гравців та гол Аліссона

У перерві тренерський штаб «Шахтаря» зробив кілька замін: до гри увійшли Грам, Вінісіус Тобіас, Бондаренко, Траоре. «Оранжево-чорні» знову активно розпочали тайм і доволі швидко подвоїли свою перевагу.
На 52-й хвилині Педріньйо виконав подачу від лівого кутового, і Аліссон набіг з глибини та сильним ударом головою вколотив мʼяч у правий кут – 2:0.
На 63-й хвилині відбулася ще одна хвиля замін у складі донеччан: на полі зʼявилися Марлон Сантос, Гочолейшвілі, Невертон, Цуканов, Бруніньйо та Раян Роберто. І знову в середині тайму хорвати ненадовго перехопили ініціативу, але єдиною загрозою воротам «гірників» був удар Бакича здалеку, який упевнено забрав Твардовський.
У відповідь міг ефектно відзначитися Гочолейшвілі, однак його удар на виконання з-за меж штрафного пішов кількома сантиметрами вище поперечини. Фінальний відрізок гри пройшов у постійних атаках підопічних Арди Турана, і шанс довести справу до розгрому мав Раян Роберто: бразилець бив з лівого краю карного майданчика, проте мʼяч пролетів поруч зі штангою. 


2:0 – «Шахтар» перемагає хорватську «Горицю» в третьому контрольному матчі літнього міжсезоння. 

Наступний спаринг «гірники» проведуть у суботу, 24 липня, з представником Першої ліги Саудівської Аравії «Аль-Улою». Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. 
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#Шахтар #Гориця
Ольга Романова
редактор
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