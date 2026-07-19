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Російський безпілотник атакував вантажівку на Донеччині: водій загинув на місці, - ФОТО

В Олександріївській громаді Донецької області внаслідок удару російського безпілотника по вантажному автомобілю загинув водій. Через значні пошкодження кабіни чоловік опинився затиснутим усередині понівеченої вантажівки. На місце події прибули рятувальники, які провели аварійно-рятувальні роботи, повідомляє ДСНС України. «Через значні пошкодження кабіни чоловік опинився затиснутим усередині. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченої кабіни вантажного автомобіля», – повідомили у ДСНС. Обставини російської атаки та її наслідки встановлюють відповідні служби.

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Ольга Романова редактор