Рус
  • Головна
  • Російський безпілотник атакував вантажівку на Донеччині: водій загинув на місці, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
Надійне джерело

Російський безпілотник атакував вантажівку на Донеччині: водій загинув на місці, - ФОТО

Читать на русском
Російський безпілотник атакував вантажівку на Донеччині: водій загинув на місці, - ФОТО

В Олександріївській громаді Донецької області внаслідок удару російського безпілотника по вантажному автомобілю загинув водій.

Через значні пошкодження кабіни чоловік опинився затиснутим усередині понівеченої вантажівки. На місце події прибули рятувальники, які провели аварійно-рятувальні роботи, повідомляє ДСНС України.

«Через значні пошкодження кабіни чоловік опинився затиснутим усередині. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченої кабіни вантажного автомобіля», – повідомили у ДСНС.

Обставини російської атаки та її наслідки встановлюють відповідні служби.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #дрон #окупанти #вантажівка #загиблий
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту