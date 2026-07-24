Кривавий ранок у Слов'янську: внаслідок російського авіаудару загинули п'ятеро людей, - ФОТО

Російські війська вранці, 24 липня, завдали авіаудару по Слов'янську на Донеччині.

Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро отримали поранення. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, окупанти скинули на місто дві авіаційні бомби.

Ударом пошкоджено 10 приватних будинків, одне з підприємств, а також приміщення Почесного консульства Латвійської Республіки.

«Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов'янську», — повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За фактом російського удару Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Інформація щодо кількості загиблих і постраждалих уточнюється.





