На підконтрольній Україні Донеччині залишаються близько 143 тисяч людей

На вільній частині Донецької області наразі проживають близько 143 тисяч людей. Евакуація населення триває безперервно, а найактивніше виїжджають мешканці населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«На вільній частині Донеччини досі залишаються близько 143 тисяч людей. Евакуація триває постійно, і найбільш активно виїжджають жителі найближчих до фронту міст», — зазначив Філашкін.

Водночас він наголосив, що вся територія області залишається під постійною загрозою російських обстрілів. За його словами, напередодні російські війська знову атакували Краматорськ, скинувши на місто дві авіабомби.