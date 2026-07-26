На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула

За 25 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 647 людей, у тому числі 44 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 6 приватних будинків, у Донецькому — зруйновано приватний будинок і пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено 9 багатоповерхівок, приватний будинок, 2 адмінбудівлі, культову споруду та нежитлове приміщення. В Андріївській громаді пошкоджено сільгосппідприємство. У Дружківці загинула людина, пошкоджено приватний будинок.







