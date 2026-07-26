На Донеччині Сили оборони відбили масштабний наступ росіян: знищено 123 окупанта та сім танків, - ВІДЕО

Сили оборони України відбили масштабний механізований наступ російських окупаційних військ у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

22 липня противник залучив до штурмових дій підрозділи 8-ї та 41-ї загальновійськових армій, а також 90-ї танкової дивізії ЗС РФ, повідомили у корпусі. Для прориву української оборони росіяни задіяли десятки одиниць броньованої, автомобільної та спеціальної техніки.

Наступ розгортався одночасно з кількох напрямків: сили 41-ї армії та 90-ї танкової дивізії висунулися з району селища Новоекономічне. Паралельно з району села Воздвиженка в атаку вирушили підрозділи 8-ї загальновійськової армії РФ.

Упродовж чотирьох годин окупаційні війська намагалися увірватися в населені пункти в районі села Шахове. Під час штурму противник намагався перекрити повітряний простір за допомогою ударних безпілотників «Гербера» та «Ланцет».

Для підтримки своїх механізованих колон росіяни також залучили реактивну систему залпового вогню «Сарма», яку згодом знищили Сили оборони. На шляху просування ворожих сил бійці 1-го корпусу НГУ «Азов» та придані підрозділи заздалегідь облаштували мінно-вибухові загородження.

Крім того, тактична авіація Повітряних сил ЗСУ пошкодила мостові переправи, а спроби росіян навести понтони під час бою зірвали повторними авіаударами. Штурм відбили завдяки спільній роботі «Азова», ЦСО «А» СБУ, Сил безпілотних систем, Повітряних сил, ДПСУ, зокрема підрозділу «Фенікс», а також інших частин НГУ та ЗСУ.

Знищено 7 танків, 6 ББМ, РСЗВ «Град» і «Сарма», 3 одиниці спецтехніки та 47 одиниць легкої техніки, а також ліквідовано 123 окупанти і 29 поранено.





