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За добу захисники України знищили 1600 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1600 солдатів. Знищено 2 танки, 8 броньованих машин, 82 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 6 засобів ППО та 605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб

танків – 12 158 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.

артилерійських систем – 46 343 (+82) од.

РСЗВ – 1 953 (+3) од.

засоби ППО – 1 511 (+6) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.

крилаті ракети – 4 933 (+18) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од.

спеціальна техніка – 4 433 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор