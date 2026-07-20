На Донеччині за добу окупанти 45 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено

За 19 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: по 2 у Краматорську і Слов'янську. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 45 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 405 людей, у тому числі 30 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 автівки і причіп. У Краматорську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, фінансову установу, автомобіль; у Біленькому поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків; у Малотаранівці поранено 2 людини. У Степанівці Новодонецької громади поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль; у Спасько-Михайлівці пошкоджено авто, у Новоіверському — нежитлове приміщення. У Яковлівці Олександрівської громади пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці поранено 4 людини.



