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  • На Донеччині за добу окупанти 45 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено
Ольга Романова
редактор
10:17, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 45 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 45 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено

За 19 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: по 2 у Краматорську і Слов'янську.  Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 45 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 405 людей, у тому числі 30 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 автівки і причіп. У Краматорську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, фінансову установу, автомобіль; у Біленькому поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків; у Малотаранівці поранено 2 людини. У Степанівці Новодонецької громади поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль; у Спасько-Михайлівці пошкоджено авто, у Новоіверському — нежитлове приміщення. У Яковлівці Олександрівської громади пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці поранено 4 людини.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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