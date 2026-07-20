Сирьский: У Костянтинівці перебуває до 145 окупантів

У Костянтинівці перебуває до 145 окупантів.

Сили оборони продовжують контрдиверсійні заходи в місті, повідомив головком Олександр Сирський.

Він розповів, що відвідав район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку й заслухав доповіді керівників 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад і підрозділів. Обговорили потенційні виклики та варіанти протидії.

«Головний акцент – на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу», – сказав головнокомандувач.

Сирський запевнив, що дрони йдуть першими як для виявлення ворога, так і для його ураження. Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всіх лінії фронту. Щодоби Росія проводить там близько 20 атак і не припиняє спроб інфільтрації в місто.